Lula: “Mau-caratismo da elite política brasileira levou este País a um atraso muito grande”

Fonte: Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje (23), em discurso em Feira de Santana (BA), que o costume de governantes de repassar recursos apenas para aqueles que pertencessem ao mesmo partido ou grupo político levou o país ao atraso. “Foi esse mau-caratismo da elite política brasileira, foi esse comportamento da elite política brasileira que levou este País a um atraso muito grande. Porque governador e presidente só tratavam bem aos seus. Se o governador fosse de outro partido ou o prefeito, ele não recebia nem pão com água”, afirmou o presidente.

Lula disse que essa prática mudou em seu governo e afirmou dar aos prefeitos e governadores do DEM, do PSDB e de outros partidos de oposição o mesmo tratamento que dá aos do PT.

As declarações de Lula foram feitas em Feira de Santana durante inauguração do Residencial Conceição Ville. Antes mesmo de iniciar o discurso, Lula avisou ao público que o esperava para a cerimônia que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia divulgado havia pouco o nome do novo técnico da seleção brasileira de futebol, Muricy Ramalho.

Lula elogiou a escolha de Muricy Ramalho, que atualmente é técnico do Fluminense. “Me parece que já foi escolhido o novo técnico da seleção brasileira, que é o Muricy Ramalho, técnico do Fluminense. Bem escolhido, aliás. Não era bom que fosse o Mano Menezes, porque tirava [o técnico] do meu Corinthians”, disse Lula, que é torcedor corintiano.

Na cerimônia em Feira de Santana foi inaugurado o Residencial Conceição Ville, complexo de 22 blocos, com 440 apartamentos, que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida. Houve também a assinatura de termos de cooperação entre a Caixa Econômica Federal e a Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares, para a construção de 83 unidades em áreas rurais, nos municípios de Tancredo Neves e Santo Estevão, ambos na Bahia.