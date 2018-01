Lula esteve em Brasília para reunião com Dilma

Atualizado às 14h25

José Roberto Castro

São Paulo – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nessa terça-feira, 18, em Brasília para uma reunião com Dilma Rousseff. A informação foi confirmada pela assessoria do Instituto Lula.

A agenda da presidente para essa terça previa um encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, no Palácio da Alvorada às 10h. Por causa da demora na reunião, que tinha previsão de duração de uma hora, outros compromissos de Dilma foram cancelados. O encontro entre Dilma e Mercadante durou mais de dez horas, mas Lula não participou de toda a reunião. O encontro ocorreu em meio a discussões sobre a reforma ministerial e os desdobramentos da Operação Lava Jato.

Depois da vitória no segundo turno da eleição, a presidente Dilma dividiu seu tempo entre as férias na Bahia, reuniões no Planalto e a viagem internacional para a reunião do G-20. Já Lula passou a maior parte do tempo em São Paulo, onde teve diversas reuniões com petistas.

Segundo a assessoria, o ex-presidente já voltou à capital paulista, onde trabalha normalmente no instituto.