Lula está hospedado com a família no Forte de Andradas, no Guarujá

Julia Duailibi e Tânia Monteiro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou com a família, na manhã desta terça-feira, para o Guarujá, no litoral paulista. Ficará hospedado no Forte dos Andradas, base do Exército e local onde costumava passar férias durante o seu mandato.

A Assessoria de Imprensa do Exército confirmou a presença de Lula no local, mas não disse qual a lei que permite o uso de áreas privativas das Forças Armadas por ex-presidentes.

Ainda de acordo com o Exército, o ex-presidente pediu privacidade. Não foi divulgado também quantos dias Lula permanecerá no Forte. O ex-presidente foi para o local acompanhado da mulher, Marisa Letícia, dos filhos e de netos.

O decreto 6.381, de 27 de fevereiro de 2008, que regulamenta a legislação que dispõe sobre medidas de segurança aos ex-presidentes da República, não trata da possibilidade de ex-presidentes se hospedarem em dependências do Exército. No entanto, segundo informações de fontes do Planalto, se o ex-presidente for convidado pelo Exército, não há qualquer problema ou ilegalidade nisso.