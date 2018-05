Lula é vaiado por causa de atraso

Por Leonencio Nossa, de Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi vaiado ao chegar à 3ª Conferência Nacional do Esporte, em Brasília. A plateia, formada por estudantes e representantes de entidades esportivas, irritada com o atraso de 1 hora e 40 minutos do presidente, também vaiou o ministro do Esporte, Orlando Silva.

Pouco antes, a plateia começou a gritar que estava com fome e que queria almoçar. O apresentador do evento, o ex-atleta, Robson Caetano, tentou acalmar os presentes, mas sem sucesso. Neste momento, o presidente condecora um grupo de atletas e representantes do setor.