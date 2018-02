Lula é sem caráter e oportunista, ataca ex-petista

do estadão.com.br

O sociólogo Chico de Oliveira, fundador do PT, mas que deixou a sigla em 2003, não poupou críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista ao programa Roda ViVa, da TV Cultura, exibida nessa segunda-feira, 2. Para o ex-petista, Lula é a “antessala do ditador”.

“Lula é muito mais esperto do que vocês pensam. O Lula não tem caráter, ele é um oportunista”, disse Chico de Oliveira. Depois de deixar o PT, o sociólogo fez parte do grupo de dissidentes que criou o PSOL, mas atualmente não integra partidos. “Eu não sirvo a nenhum governo. Não quero nada com o Poder, estou sempre contra ele”, resumiu.

Ainda sobre Lula, o sociólogo questionou a trajetória sindical do ex-presidente, afirmando que ele não liderou greves dos metalúrgicos. “Se ele quiser, que me processe. O Lula é uma vocação de caudilho, a antessala do ditador”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As avaliações duras de Chico de Oliveira também foram dirigidas ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e à presidente Dilma Rousseff. Sobre FHC, criticou seu distanciamento da esquerda, da qual fez parte na juventude. Já sobre Dilma ironizou se de fato ela faz um governo de esquerda e afirmou que Lula influencia sua gestão.