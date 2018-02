Lula e Dilma acabam de subir ao palco da festa da CUT

Por Rodrigo Alvares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está no palco onde ocorre a celebração da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na tarde deste sábado, 1º de maio. Ele está acompnhado da pré-candidata do PT ao Planalto, Dilma Rousseff, do senador Aloizio Mercadante e de vários deputados governistas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 3 mil pessoas participam do evento no Memorial da América Latina, zona oeste de São Paulo. Mais cedo, o presidente falou para quase 1,5 milhão de pessoas durante a festa da Força Sindical.