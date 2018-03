Lula diz que saúde de Dilma está ‘ótima’

André Mascarenhas, do Estadão.com.br

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 12, que a presidente, Dilma Rousseff, está “ótima”, e que provavelmente não viajará ao Paraguai neste fim de semana, como estava previsto, por conta da rotina puxada de trabalho.

“Por tudo o que eu tenho conversado com ela, nossa presidenta está ótima”, disse Lula ao chegar à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde receberá uma homenagem. Questionado sobre o motivo que a levou cancelar a viagem, o ex-presidente respondeu: “Possível porque ele esteja cansada, mas a saúde dela está boa.”

Lula será homenageado por ocasião do 52º aniversário do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, entidade a partir da qual se lançou para a política na década de 1970. O ex-presidente será agraciado com o prêmio João Ferrador.

Copa. O ex-presidente também demonstrou otimismo com a realização da Copa de 2014 no Brasil. Segundo ele, o atraso nas obras dos estádios é de responsabilidade dos clubes.

“O que o governo fez foi disponibilizar dinheiro do BNDES para financiar os clubes. É investimento privado. Portanto, a Copa do Mundo terá estádios financiados pelos clubes e cabe ao governo cuidar da infraestrutura”, afirmou.