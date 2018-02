Lula diz não ter visto pesquisa eleitoral e brinca com resultado

Gabriela Lara, da Agência Estado

Porto Alegre – Ao chegar na manhã desta sexta-feira, 6, para um seminário em Porto Alegre (RS), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que ainda não havia visto a recente pesquisa sobre a corrida presidencial do instituto Datafolha. Quando informado sobre a diminuição do porcentual de votos dos três principais candidatos à Presidência, Lula brincou e disse que só ele não havia caído na pesquisa porque não é candidato.

O levantamento divulgado nesta sexta mostra que, no cenário mais provável para as eleições de outubro, a presidente Dilma Rousseff (PT) caiu de 37% das intenções de voto em maio para 34% neste início de junho. No mesmo período, o pré-candidato do PSDB, senador Aécio Neves, oscilou de 20% para 19% e o pré-candidato do PSB, Eduardo Campos, caiu de 11% para 7%. Brancos e nulos somam 17% (ante 16% em maio) e indecisos aumentaram de 8% para 13%.