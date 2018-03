Lula ‘despreza as leis eleitorais’, diz NYT

Roberto Almeida

Reportagem do jornal norte-americano New York Times, publicada hoje, diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “despreza as leis eleitorais” para transferir popularidade para sua protegida, a candidata petista Dilma Rousseff.

O texto, assinado pelo correspondente do ‘NYT’ no Brasil, Alexei Barrionuevo, traz um relato da ação de Lula em evento na cidade de Garanhuns (PE), realizado no fim de semana.

E ressalta a seguinte declaração: “Hoje não há ninguém mais preparado para governar nosso país que nossa futura presidente, nossa companheira.”

A matéria, no entanto, lembra que há casos em que a transferência de popularidade não garantiu a eleição de um sucessor, como no Chile de Michelle Bachelet.

“Analistas políticos dizem que o Sr. da Silva está forçando a eleição de seu sucessor mais que qualquer outro presidente em décadas. Mas ele ultrapassou limites”, afirma o texto.

Ao final da reportagem, o ‘NYT’ relata também as rusgas entre Lula e a procuradora eleitoral Sandra Cureau.

“O presidente, por sua vez, respondeu acusando a mídia e uma procuradora que ele não identificou – mas era claramente a Sra. Cureau – de tentar proibi-lo de fazer campanha”, observa a reportagem.

Veja a reportagem completa aqui.