Lula defende proposta de campanha de Dilma em blog

Em post publicado nesta quarta-feira, 21, no Blog do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a criação, pelo próximo presidente da República, de um ministério para as pequenas e médias empresas. “Vamos ter que criar mecanismos diferenciados para tratar dessas coisas. A verdade é que ainda não criamos uma política específica especializada em cuidar de micro e pequena empresa”, disse o presidente. “Isso vai ficar para o futuro.” A proposta de criação de um Ministério da Micro, Pequenas e Médias Empresas foi defendida pela candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, em diversas ocasiões recentes.

Lula fez a declaração em um encontro com executivos de empresas premiadas pelo Sebrae e pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC). Em abril, durante uma palestra para um público empresarial na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Dilma defendeu a proposta e comparou a iniciativa com a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que segundo a candidata ajudou a desenvolver a agricultura familiar.

Em maio, na entrevista para a agência internacional Reuters, Dilma afirmou, em resposta à proposta do candidato do PSDB, José Serra, de criar um Ministério da Segurança Pública, que “importante era um ministério para os pequenos e médios empresários industriais e de serviços”.

No debate realizado na Confederação Nacional da Indústria (CNI) entre os então pré-candidatos à Presidência, a candidata voltou a abordar o tema e disse ser “a favor de ter o ministério (das micro, pequenas e médias empresas). O problema delas é diferente das grandes. O problema de crédito, por exemplo, é diferente”.