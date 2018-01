Lula dá palestra em Londres, recebe prêmio na Espanha e deve assistir a clássico

José Orenstein, do estadão.com.br

E o ex-presidente Lula continua seu périplo internacional. Dessa vez, ele engrossa o currículo de palestras remuneradas com discurso para investidores sobre as oportunidades de negócios no Brasil, em evento promovido pela Telefónica, em Londres, na quinta-feira. Antes disso, nesta quarta-feira, Lula encontra o historiador marxista Eric Hobsbawm e a presidente da organização humanitária Oxfam na Grã-Bretanha, Barbara Stocking.

Na sexta-feira, Lula vai à Espanha, onde recebe prêmio criado pela cidade de Cádiz para figuras de destaque na causa da democracia em países Ibero-americanos. E, em seguida, Lula, que é notório fã de futebol, deve esticar a viagem para assistir ao clássico Real Madrid X Barcelona. O jogo, que reúne dois dos maiores times do mundo hoje, acontece no sábado, em Madri.

A assessoria de Lula não informa quanto ele recebe pela palestra. Especula-se que o ex-presidente ganhe cerca de R$ 200 mil. Lula já deu palestras neste ano para empresários da LG no Brasil, para empresários em Washington, em evento da Microsoft, e para investidores em Acapulco, em viagem patrocinada pela Associação de Bancos do México. O ex-presidente também já foi ao Catar falar em fórum promovido pela rede de TV Al-Jazira, além de ir a Portugal receber título da Universidade de Coimbra e receber prêmio concedido pelo Conselho da Europeu. Lula esteve ainda no Fórum Social Mundial no Senegal, no aniversário de 40 anos da Frente Ampla, no Uruguai, discursou em fórum no Paraguai e participou de inauguração de obra da Vale na Guiné Equatorial, a convite de Roger Agnelli.

Lula em palestra no México, para Associação de Bancos. Foto: Jesus Espinosa/Efe – 8.4.2011

*atualizado às 17h33 para correção e acréscimo de informações