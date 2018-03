Lula dá palestra nas Bahamas e depois vai a Cuba e Venezuela

Lula em reunião com sindicalistas nesta sexta, 27. Foto: Marcio Fernandes/AE

Lula vai dar um tempo na articulação política a que se dedicou na última semana para evitar a primeira crise do governo Dilma. O ex-presidente arruma as malas para, na semana que vem, aterrissar nas Bahamas, onde profere palestra remunerada para um grupo empresarial mexicano.

O tour pelo Caribe segue então com uma visita a Cuba, onde possivelmente vai encontrar Fidel Castro, e depois Venezuela, onde participa de evento e se reúne com o presidente e amigo Hugo Chávez. A viagem de Lula começa na segunda-feira e sua volta está prevista para o sábado, 4.

O valor recebido por Lula em suas palestrar não é divulgado. Especula-se, no entanto, que ele recebe mais de R$ 200 mil por fala. Desde que deixou a presidência, Lula já fez uma série de palestras e viagens pelo mundo. Mais recentemente vinha concentrando esforços no trabalho de bastidores pelo PT; nesta sexta-feira, se reuniu com sindicalistas para discutir a necessidade da reforma política no País, em discussão no Congresso.