Tânia Monteiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para amanhã, 5, à noite cadeia de rádio e televisão para falar sobre o processo eleitoral encerrado no último domingo. O objetivo do presidente é comemorar a forma democrática que envolveu as duas etapas das eleições. A cadeia de rádio e TV irá ao ar às 20h de amanhã, mas o presidente ainda não gravou o programa. Ele está preparando o texto desse pronunciamento.