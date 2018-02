Lula concede a primeira entrevista exclusiva para blogueiros nesta quarta em Brasília

Bruno Siffredi, do estadão.com.br

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai conceder nesta quarta-feira, 24, às 9h, uma entrevista coletiva para uma parte da blogosfera, que será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Blog do Planalto. Será a primeira entrevista coletiva do presidente apenas para jornalistas que atuam na Internet.

Foi confirmada pelo Planalto a participação dos blogueiros Altamiro Borges (Blog do Miro), Altino Machado (Blog do Altino), Conceição Lemes (Viomundo), William (Cloaca News), Eduardo Guimarães (Cidadania), Leandro Fortes (Brasilia, Eu Vi), Pierre Lucena (Acerto de Contas), Renato Rovai (Blog do Rovai), Rodrigo Vianna (Escrevinhador) e Túlio Vianna (Blog do Túlio Vianna).

A lista dos participantes foi estipulada após o 1º Encontro Nacional de Blogueiros Progressistas, realizado entre os dias 20 e 22 de agosto no Sindicato dos Engenheiros, em São Paulo.

O jornalista e blogueiro Renato Rovai, um dos organizadores do encontro, explicou que a lista dos participantes foi determinada pela comissão organizadora do evento, da qual também fazem parte Luiz Carlos Azenha, Paulo Henrique Amorim, Luis Nassif, Altamiro Borges, Conceição Lemes, Eduardo Guimarães, Conceição Oliveira, Rodrigo Vianna e Diego Casaes, visando dar espaço a blogueiros de todas as regiões do país.

“A gente convidou blogueiros que participaram do evento e têm participado de todos os encontros vinculados a esse movimento, de diversas regiões do país, para estar junto na coletiva de amanhã presencialmente”, explicou Rovai. Altino Machado, também responsável pelo Blog da Amazônia do Terra Magazine, representará a região Norte; Pierre Lucena, professor da Universidade Federal de Pernambuco, será o representante do Nordeste; Leandro Fortes, repórter da revista CartaCapital em Brasília, representará o Centro-Oeste; o Sul será representado pela presença de William, do Cloaca News. Os outros participantes são do Sudeste, região que concentra a maioria dos blogueiros do País.

Haverá também a possibilidade de enviar perguntas do público, através de um chat que será mediado pela assessoria da Presidência.