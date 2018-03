Lula chega a Brasília para discutir defesa de Palocci

Eduardo Rodrigues, da Agência Estado

BRASÍLIA – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou no início da tarde desta terça-feira, 24, à residência da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), em Brasília. Ele foi recebido pela parlamentar e seu marido, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.

Lula participará de almoço com a bancada do PT no Senado para discutir estratégia de defesa do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci. Ele deverá falar com a imprensa depois do encontro.