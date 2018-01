Lula ataca PSDB: ‘partido não tem perfil ideológico definido’

José Orenstein, do estadão.com.br

Lula parece ter voltado de vez ao corpo a corpo político. Em entrevista à TVT, a TV dos Trabalhadores – ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e lançada por ele mesmo em agosto do ano passado -, o ex-presidente volta à carga contra o PSDB.

O partido, segundo Lula, vive crise porque “não tem um perfil ideológico definido”. E o petista vai além, ao analisar o porquê da turbulência tucana: “Tem uma disputa interna entre Serra, Alckmin, Aécio, tem a briga nos Estados”.

Ainda sobre os tucanos, Lula alfineta os rivais e, na mesma linha da sua fala nesta terça em reunião com petistas, defende ampliação de alianças para derrotá-los: “Eles têm o PT como adversário principal. E o PT precisa juntar todos os diferentes para que a gente possa vencer os antagônicos.”

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na semana passada, Lula já havia protagonizado troca de farpas com seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso. O petista criticou o tucano por ter escrito artigo em que “teria esquecido o povão”. FHC retrucou, lembrando ter vencido Lula duas vezes e o desafiando para nova disputa.

Briga na rede. O embate entre os dois ex-presidentes ganhou ainda o Twitter nesta quarta-feira. A hashtag #OrgulhoFHC está entre os dez termos mais citados na rede de microblogs em todo o Brasil. Em resposta, petistas já tentam fazer vingar a hashtag #LulaTT, que até a tarde desta quarta não figurava entre os mais citadas no Twitter.

A entrevista com Lula foi ao ar nesta quarta-feira, às 19h, no programa Seu Jornal. A TVT está no canal 48 UHF em São Paulo e nos canais 9 e 72 na TV a cabo.

• Leia mais notícias de política