Lula aparece com máscara cirúrgica na janela de seu apartamento em São Bernardo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu na janela de seu apartamento em São Bernardo do Campo, ABC paulista, nesta quarta-feira, 9, usando uma máscara cirúrgica. Lula foi diagnosticado no dia 29 de outubro com um tumor na laringe.

Na terça-feira, 8, o ex-presidente concluiu o primeiro dos três ciclos de quimioterapia, e mostrou sinais de fadiga, fato confirmado pela equipe médica que acompanha o ex-presidente. A partir dos próximos dias, o ex-presidente deve perceber uma queda acentuada de cabelo, uma vez que os fios ficam mais enfraquecidos com o tratamento.