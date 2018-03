Lula aparece na janela de seu apartamento no quarto dia de tratamento contra o câncer

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 66, apareceu na janela de seu apartamento em São Bernardo do Campo nesta quinta-feira, 3 – quarto dia do tratamento quimioterápico que ele enfrenta contra um câncer de laringe diagnosticado no último sábado.

Na quarta-feira, segundo sua assessoria de imprensa, Lula não recebeu visitas. A equipe médica recomendou que Lula evite agendas públicas. A previsão é que o tratamento seja concluído em fevereiro de 2012. A primeira sessão de quimioterapia do ex-presidente foi realizada na segunda-feira. Até o fim de semana, Lula carregará na cintura uma bomba de infusão que injetará medicamentos num cateter alocado na clavícula.