Lula acredita que rendimento da seleção vai melhorar, diz ministro Paulo Vannucchi

Por Leonencio Nossa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou que a tendência é a seleção brasileira melhorar nos próximos jogos da Copa. Ele assistiu a vitória de 2 a 1 para o Brasil contra a Coreia do Norte, no Palácio da Alvorada, com a primeira-dama Marisa Letícia e alguns ministros. “O presidente achou que pode não ter sido uma vitória como os brasileiros gostariam, mas acha que, de jogo em jogo, o rendimento vai melhorar”, relatou o ministro Paulo Vannucchi, da Secretaria de Direitos Humanos. “Há necessidade (do time) se firmar mais”, completou.

Lula, Marisa Letícia e Guido Mantega comemoram o primeiro gol da seleção. Foto: Ricardo Stucket/Divulgação

Outro que acompanhou a partida junto com o presidente, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, relatou que, para Lula, o primeiro tempo foi “devagar” e, no segundo, o time de Dunga começou a jogar mais. Também estiveram no Alvorada, os ministros Fernando Haddad (Educação), Guido Mantega (Fazenda), Carlos Eduardo Gabas (Previdência), Márcio Fortes (Cidades), José Artur Filardi (Comunicações), Altemir Gregolin (Pesca), e a ministra Nilcéa Freire (de Políticas para as Mulheres).

