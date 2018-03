Luiz Fux reúne-se com bancada do PSDB no Senado

Rosa Costa

BRASÍLIA – Indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luiz Fux se reuniu nesta terça-feira, 8, com a bancada do PSDB do Senado. Ao sair, ele não quis dar entrevista, limitando-se a dizer que “veio entregar o currículo”. Fux presidiu no ano passado a comissão de juristas do Senado encarregada de elaborar a proposta do novo Código de Processo Civil. O texto foi aprovado no fim do ano na Casa e aguarda votação na Câmara.

Nos próximos dias, Fux será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa (CCJ), cumprindo um dos requisitos previstos na Constituição para ocupar o cargo. Sua sabatina, porém, depende do entendimento dos partidos na distribuição das presidências das 11 comissões técnicas do Senado. Até agora está certo que a CCJ será ocupada pelo peemedebista Eunício Oliveira (CE) e a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) por Delcídio Amaral (PT/MS).

Na reunião que realizam agora, os tucanos devem decidir ocupar a presidência da Comissão de Serviços e Infraestrutura, que se tornou uma das mais cobiçadas da Casa porque sairão de lá os pareceres sobre as obras do PAC e as que estão previstas para a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.