Lobo: ‘bola do Lula está menos cheia do que ele imagina’

Três dias após a derrota do candidato do PSDB à Presidência, lideranças do PSDB próximas a José Serra já começam a dar o tom de como se comportará o grupo serrista nos próximos anos.

Amigo pessoal do ex-governador e responsável pela administração de sua campanha, José Henrique Reis Lobo ressaltou a votação de Serra no segundo turno, em torno de 44% dos votos válidos.

“A bola do Lula está menos cheia do que ele imagina. A prova é que, com toda a sua popularidade, o candidato da oposição ficou com os votos de quase metade do eleitorado brasileiro”, disse Reis Lobo.

O posicionamento do tucano acontece um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrar da oposição uma postura mais dócil em relação à presidente eleita, Dilma Rousseff.