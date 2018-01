Livro sobre Covas tem lançamento marcado para 27 de abril

Roberto Almeida

A Imprensa Oficial de São Paulo prepara para o dia 27 de abril o lançamento de um livro em homenagem ao ex-governador Mario Covas, morto em 2001. O evento deve ser realizado no saguão da Sala São Paulo.

Intitulado Mario Covas, democracia: defender, conquistar, praticar, o livro foi organizado pelo jornalista Osvaldo Martins, ex-ombudsman da TV Cultura e ex-coordenador de comunicação das campanhas de Covas. A obra não é uma biografia, mas a história do ex-governador contada em seis capítulos, somando 352 páginas.

O primeiro capítulo, escrito pelo próprio Martins, fala sobre o surgimento de Covas no cenário político em Santos. O segundo, do cientista político Humberto Dantas, descreve sua experiência na prefeitura da cidade.

Colaboram com capítulos da obra, ainda, o constitucionalista e ex-assessor de Covas José Afonso da Silva, o cientista político Sérgio Praça e dois ex-colaboradores do tucano: Antonio Angarita e Dalmo Nogueira, que trabalharam em sua gestão no Palácio dos Bandeirantes.

Encerra a obra o infectologista e médico particular de Covas, David Uip, que ressalta a transparência do ex-governador com relação ao câncer que o levou à morte em março de 2001.

Segundo Martins, o livro foi sugerido no ano passado pelo ex-presidente da Imprensa Oficial, Hubert Alquéres.