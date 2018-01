Líder petista diz que há ‘ampla maioria’ no partido por volta de Delúbio

Daiene Cardoso, da Agência Estado

O prefeito de Osasco, na Grande São Paulo, Emídio de Souza (PT), um dos líderes do partido no Estado, afirmou nessa quinta-feira, 27, que existe “uma ampla maioria” no PT favorável à volta do ex-tesoureiro Delúbio Soares às bases partidárias. “Não há crime imprescritível”, justificou, ao defender o retorno de Delúbio, um dos envolvidos no mensalão petista. O pedido do ex-tesoureiro será avaliado pelo diretório nacional do partido, no fim de semana.

Emídio, que acompanhou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em Guarulhos (SP), prega que Delúbio – desligado da sigla há aproximadamente cinco anos – não pode ser ignorado pelos antigos companheiros. “Ele prestou grandes serviços ao PT, errou na condução e não errou sozinho, ficou longe da vida partidária. O que ele quer é ter o direito de voltar a militar no projeto que ele acredita. Não podemos privá-lo disso”, argumentou.

O prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida (PT), concordou com o colega. “Não defendemos nenhum tipo de pena perpétua. Acho que cinco anos fora do partido está mais que pago”, disse. Almeida destacou a “importância” de Delúbio na eleição de Lula.”Se hoje o PT governa, teve a contribuição dele para que chegássemos no comando da nação”, concluiu.

Dutra. Outro assunto que será discutido na reunião da agremiação é a situação do presidente nacional da legenda, José Eduardo Dutra, que pode renunciar ao comando do PT. Segundo Emídio, Lula e a presidente Dilma Rousseff se esforçam para evitar a saída de Dutra do cargo. “Ele tem alegado que os problemas de saúde não têm condições de superar a curto prazo e ele acha que sua ausência, de certa forma, paralisa o PT, o que ele não quer”, contou. Para Emídio, a tendência é que o senador Humberto Costa (PT-PE) assuma o lugar, uma vez que os dois pertencem à corrente majoritária do partido.