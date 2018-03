Líder do PSDB no Senado anuncia duas emendas ao mínimo

Eduardo Bresciani

O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), anunciou nesta quinta-feira, 17, duas emendas ao projeto do salário mínimo, aprovado na noite de quarta-feira pela Câmara.

A primeira das emendas é a que fixa em R$ 600,00 o valor do mínimo, contrapondo os R$ 545,00 do projeto do governo. Para esta emenda, Dias quer o apoio do DEM, que na Câmara defendeu o valor de R$ 560,00.

A segunda emenda a ser apresentada por Dias é para retirar do projeto a autorização para que a presidente Dilma Rousseff conceda os reajustes dos próximos anos por decreto. Ele argumenta que este artigo é inconstitucional. “Reajuste do mínimo tem de ser feito por lei”, diz.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dias ainda vai consultar bancada, mas diz não ver problemas em votar o mínimo já na próxima semana, como defende o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR). “Pessoalmente eu não vejo problema. Temos que ser eficientes e estas questões precisam ser resolvidas com rapidez. Votar amanhã ou daqui um mês não muda o resultado”.