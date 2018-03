Líder do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo se diz confiante no retorno de vereadores

André Mascarenhas, do Estadão.com.br

O líder do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo, Floriano Pesaro, disse nesta quinta-feira, 6, trabalhar confiante para que três dos seis vereadores que deixaram a sigla na capital retornem para o partido. Os alvos da investida são os vereadores Dalton Silvano, Souza Santos e Juscelino Gadelha.

“Trabalho com a orientação expressa do governador. E posso dizer que estou confiante”, disse Floriano durante evento de lançamento de livro em homenagem a Mário Covas.

Como incentivo, o governador poderia oferecer em troca apoio para as eleições do ano que vem, a divisão da autoria de obras de interesse dos vereadores e a antecipação de investimentos.

“A determinação de Alckmin é para que tratemos os vereadores como se fossem deputados distritais da capital”, acrescentou o vereador.

Na opinião de Floriano, embora as perdas tenham sido significativa para o partido, as defecções abrem espaço para novas lideranças. Ele citou o exemplo de Zuzinha Covas, filho do ex-governador, que deve se candidatar a vereador em São Paulo no ano que vem.

Infidelidade. Nesta quarta-feira, 4, os vereadores apresentaram suas cartas de desfiliação. De acordo com o líder do PSDB na Câmara, o partido estuda se irá pedir a cassação do mandato dos parlamentares.