Líder do PSDB diz que reajuste do Bolsa Família é para minimizar saco de maldades

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

O líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP), avaliou nesta terça-feira, 1º, que o reajuste dado ao programa Bolsa Família é uma tentativa do governo de minimizar o efeito de notícias negativas como os cortes de R$ 50 bilhões anunciados na segunda-feira, 28 de fevereiro, e o possível aumento de juros na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que termina nesta quarta-feira, 2.

“O reajuste é uma grande vitrine para o governo, o anúncio é para tentar minimizar o saco de maldades do governo”, afimou o tucano.

Nogueira afirmou que a oposição “apoia” o Bolsa Família, mas afirmou não ser justo dar um reajuste como pano de fundo para esconder más notícias.