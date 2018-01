Líder do governo diz que Bolsa Família é bom, mesmo se beneficiário comprar cachaça

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br em Brasília

O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), afirmou nesta terça-feira que o Bolsa Família é positivo mesmo se os recursos forem usados pelos beneficiários para a compra de cachaça.

Questionado sobre as afirmações da oposição de que o anúncio do reajuste do Bolsa Família tem o objetivo de esconder más notícias, Vaccarezza defendeu o programa, destacou que o dinheiro não tem intermediação política e, por isso, o beneficiário pode comprar o que precisa. Foi aí que o líder do governo incluiu até a cachaça no tema.

“É um dinheiro que não tem intermediação política, o cidadão vai ao banco e pega seu dinheiro, compra pão para sua família, compra os gêneros de primeira necessidade. Eles (a oposição) brincavam antigamente dizendo que o chefe de família ia lá e comprava cachaça. Nós não vamos incentivar isso, mas mesmo que uma família compre uma cachaça por mês, são 11 milhões ou 12 milhões de garrafas de cachaça. Isso ajuda toda a economia”, disse Vaccarezza.

O líder do governo afirmou ainda que a decisão do governo de dar um reajuste ao benefício do programa reafirma a intenção da presidente Dilma Rousseff de erradicar a pobreza no país.