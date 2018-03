Lewandowski preside Supremo até dia 31

O Estado de S.Paulo

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Ricardo Lewandowski, assume nesta segunda-feira, 14, interinamente, o comando da corte. O magistrado ocupa o cargo até o dia 31 de janeiro, quando termina o recesso do Judiciário.

Durante o recesso, ficou acertado um revezamento entre o ministro e o presidente Joaquim Barbosa, que assumiu o plantão do STF em 20 de dezembro. Antes de entrar de férias, Barbosa rejeitou pedido do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, para que fosse decretada imediatamente a prisão do deputado federal Natan Donadon (PMDB-RO), condenado pela Corte em 2010 a 13 anos, quatro meses e dez dias de prisão por formação de quadrilha e peculato.

Em 2013, o STF julgará os recursos dos condenados no julgamento do mensalão. Com 37 réus, o julgamento da ação penal demorou 4 meses e meio e consumiu 53 sessões plenárias do Supremo.