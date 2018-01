Levy se reúne com técnicos em Brasília e discute situação fiscal

Lu Aiko Otta e Adriana Fernandes

Brasília – Apontado como futuro ministro da Fazenda, o ex-secretário do Tesouro Joaquim Levy já está em Brasília conversando com integrantes da equipe econômica, segundo fontes informaram ao Broadcast. Levy está fazendo um levantamento do quadro fiscal para as medidas que serão anunciadas pelo governo para reforçar a credibilidade da política fiscal e garantir o processo de recuperação do superávit primário das contas públicas a partir de 2015.

Ele também já começou a conversar sobre a formação da sua equipe. O diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Hamilton, está cotado para o Tesouro Nacional, como informou na semana passada o Broadcast, e continua firme no páreo para substituir Arno Augustin.

Numa sinalização de que as mudanças deverão ser anunciadas ainda nesta semana, o secretário do Tesouro antecipou para esta quarta-feira, 26, a divulgação do resultado primário das contas do governo central, que estava prevista inicialmente para quinta-feira. Não seria aconselhável divulgar mais um resultado desfavorável das contas públicas ao mesmo tempo do anúncio da nova equipe econômica.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, deve deixar o cargo após a confirmação do nome de Levy para a Pasta.