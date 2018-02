Lacerda lidera intenções de voto em BH

de O Estado de S.Paulo

O prefeito de Belo Horizonte (MG), Marcio Lacerda (PSB), aparece em primeiro lugar na disputa pela reeleição, conforme pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 21. Lacerda registra 44% das intenções, contra 27% do candidato petista Patrus Ananias.

Os demais candidatos, Vanessa Portugal (PSTU) e Pepe (PCO), têm 4% e 1% das intenções de voto, respectivamente. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 20 de julho, com 827 pessoas. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TRE-MG com o número 00150/2012 e foi encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo.

A corrida eleitoral em Belo Horizonte vem sendo marcada por embates entre lideranças nacionais do PSB e PT na formação das alianças. Os partidos eram aliados desde 2008, mas o acordo se rompeu quando Lacerda quis formar uma coligação proporcional nessa eleição municipal, em favor do PSDB.