Kassab reserva plenário da Assembleia de SP para ato político

Julia Duailibi e Marcelo de Moraes

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), solicitou à Assembleia Legislativa de São Paulo um plenário da Casa para realizar um ato político, na próxima segunda-feira. De acordo com aliados do prefeito, o ato será para anunciar a criação do seu novo partido, batizado provisoriamente de PDB (Partido da Democracia Brasileira). A legenda deve ganhar novo nome.

A Assembleia ainda não definiu qual plenário será disponibilizado pelo prefeito. Há duas opções: o Teotônio Vilela e o Paulo Kobayashi.

Na noite desta quinta, 17, o prefeito encontra-se com o ex-senador Jorge Bornhausen (SC), que ainda fará um apelo final para Kassab fique no DEM.