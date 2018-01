Kassab participa da festa de aniversário do PT

Eugênia Lopes e Ricardo Brito, da Agência Estado

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), chegou por volta de 18h30 ao encontro de comemoração dos 32 anos do PT, realizado em Brasília. Kassab não falou com a imprensa quando chegou ao centro de convenções onde é realizado o evento. Ele está em negociação com PT para apoiar a candidatura de Fernando Haddad, que deixou o ministério da Educação para disputar a Prefeitura de São Paulo. Haddad também participa da comemoração. É esperada, esta noite, a chegada da presidente Dilma Rousseff.