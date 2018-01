Kassab nomeia Jungmann, do PPS, para conselho da CET em SP

Julia Duailibi

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, nomeu o ex-deputado Raul Jungmann (PPS-PE) como conselheiro da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Jungmann, que é de Recife, foi candidato derrotado ao Senado por Pernambuco na eleição do ano passado.

Ex-ministro da Reforma Agrária no governo FHC, Jungmann ocupa, há cerca de um mês, o espaço em conselho que era do deputado Roberto Freire (PPS-SP), um dos principais aliados do ex-prefeito José Serra no País. Freire havia sido indicado conselheiro da Emurb e da SPTuris.

“Vou analisar as contas e acompanhar o desempenho da empresa”, disse Jungmann ao RadarPolítico. O ex-deputado, que já participou de uma reunião do conselho, destacou já ter ocupado a presidência do Conselho de Administração do BNDES e a vice-presidência do conselho do Banco do Brasil.

Jungmann descartou uma mudança para o PSD, partido que Kassab pretende criar.



