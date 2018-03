Kassab faz acordo com Sarney para estruturar PSD no Maranhão, diz jornal

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), e o presidente do Senado, José Sarney (PMDB), fecharam um acordo na terça-feira, 10, sobre a estruturação do PSD no Maranhão. De acordo com reportagem do jornal ‘Valor Econômico’, ficou acertado que partido não fará oposição ao senador e nem vai apresentar candidaturas adversários ao grupo de Sarney. Por outro lado, deputados federais e estaduais da base de apoio da governadora Roseana Sarney (PMDB) poderão ir para o PSD.

Segundo a reportagem, Sarney quer que a legenda seja presidida no Estado pela deputada federal Nice Lobão (DEM), mulher do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão e Kassab está de acordo com isso. Nice, porém, ainda reluta em deixar o DEM.

