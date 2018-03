Kassab entra nesta segunda na campanha de Alckmin

Por Roberto Almeida

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), é esperado na noite desta segunda-feira, 19, para o encontro “Unidos por São Paulo e pelo Brasil”, em um clube na zona norte de São Paulo. Será sua primeira aparição na campanha do tucano Geraldo Alckmin ao governo paulista.

Em 2008, Kassab e Alckmin foram adversários no 1º turno da disputa pela prefeitura paulistana. O então candidato do DEM recebeu forte apoio de José Serra e de subprefeitos tucanos.

Aquela candidatura de Alckmin, que começou com boa vantagem na intenção de votos, desmoronou aos poucos com o crescimento de Kassab, que acabou vencendo no segundo turno a disputa com Marta Suplicy (PT).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste ano, o elemento apaziguador entre o DEM e Alckmin é o vice Guilherme Afif Domingos (DEM), ex-secretário de Serra e articulador dos encontros como o que ocorrerá na capital paulista.

A campanha do tucano está otimista com a participação de Kassab. Afif, em seus últimos discursos, vem reiterando: “A candidatura é forte e está unida.”

No entanto, entre tucanos e políticos do DEM, ainda há desconfiança quanto ao real nível de participação do prefeito.