Kassab mostra surpresa com anúncio de Afif sobre novo partido

Wladimir D’Andrade, da Agência Estado

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), demonstrou surpresa ao saber que o vice-governador do Estado, Guilherme Afif Domingos, já havia anunciado oficialmente que estava deixando o DEM para criar o Partido Democrático Brasileiro (PDB). A nova legenda, uma dissidência do Democratas, teve Kassab como um dos principais articuladores e a expectativa era de que o próprio prefeito fizesse o anúncio de criação da sigla.

Questionado por jornalistas a respeito do anúncio que Afif fez nesta sexta-feira, 18, pela manhã, após evento no Palácio dos Bandeirantes, Kassab afirmou: “Não, ele não disse isso.” Porém, ao confirmar o fato, ponderou: “Isso é um fato importante e relevante da nossa conversa.” Afif e Kassab terão um encontro na tarde desta sexta para falar do novo partido. Afif, inclusive, disse que a conversa será para traçar os rumos do PDB. “Agora, é uma questão de definição e não é mais hipótese”, disse o vice-governador.

Mesmo com o anúncio oficial de Afif Domingos, Kassab não quis confirmar oficialmente que está deixando o DEM para integrar a nova sigla que ajudou a formular. Ele confirmou apenas que encontra-se logo mais com o vice-governador e que falta apenas a conversa com Afif para anunciar o seu destino político. “De hoje não passa a minha decisão”, frisou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O prefeito esteve na manhã desta sexta-feira no Consulado do Japão para assinar o livro de condolências em memória das vítimas daquele país. Na rápida entrevista que concedeu, o prefeito disse que conversou novamente nesta sexta pela manhã com o presidente de honra do DEM, Jorge Bornhausen, mas não entrou em detalhes. Indagado se o nome de seu novo partido será mesmo PDB, desconversou: “O meu partido é o DEM.”