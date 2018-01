Kassab decreta luto oficial de 3 dias na capital

Kassab deixa o Hospital Sírio-Libanês, onde Alencar estava internado

André Mascarenhas, do estadão.com.br

Após visitar a família do ex-vice-presidente José Alecar, no Hospital Sírio Libanês, na tarde desta terça-feira, 29, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, informou que será decretado luto oficial de três dias na capital, a partir desta quarta-feira, 30. Kassab foi o primeiro político a comparecer ao hospital depois da confirmação da morte de Alencar.

“Ele era o co-piloto do presidente Lula. Ao longo das últimas semanas, José Alencar deu exemplo de amor à vida e de que tinha vontade de viver”, declarou. Kassab disse ter falado com a esposa de Alencar, Mariza Gomes da Silva, e com um dos filhos.

Ainda segundo o prefeito, o velório deve ser realizado em Brasília, nesta quarta, e o enterro está previsto para sexta-feira, 1º de abril, em Belo Horizonte.

