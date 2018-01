Kassab dá secretarias para partidos da base de Dilma e irrita PT

Iuri Pitta, de O Estado de S.Paulo

O prefeito Gilberto Kassab definiu dois novos secretários para sua equipe e, com isso, confirmou de vez a adesão do PC do B ao governo. O partido, aliado da presidente Dilma Rousseff e tradicional parceiro do PT, vai ocupar uma nova secretaria, criada especialmente para cuidar de assuntos relacionados à Copa do Mundo de 2014. Foi indicado ao cargo o secretário de organização do diretório estadual do PC do B de São Paulo, Gilmar Tadeu Ribeiro Alves.

Outro partido contemplado por Kassab é o PMDB, que indicou Bebeto Haddad para a pasta de Esportes. O atual titular, o tucano Walter Feldman, já havia concordado em abrir espaço no secretariado do prefeito e deve ir para Londres, acompanhar a organização da Olimpíada de 2012, a serviço da Prefeitura.

A adesão do PC do B ao governo Kassab incomodou os petistas na capital paulista, que neste fim de semana devem lançar um documento reafirmando a oposição ao prefeito e defendendo a escolha de um candidato do partido à eleição de 2012 até dezembro.