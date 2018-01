Justiça nega habeas corpus para promotora Deborah Guerner

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, negou na manhã desta quinta-feira o pedido de habeas corpus para a promotora Deborah Guerner e para o marido dela, o empresário Jorge Guerner. Com a decisão, o casal continuará preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Deborah e Jorge Guerner foram presos ontem a pedido do Ministério Público Federal, sob a alegação de que estavam atrapalhando, com documentos falsos, as investigações do esquema de corrupção no Distrito Federal conhecido como “Mensalão do DEM”. O Ministério Público alegou também que os dois viajaram ao exterior sem pedir autorização à Justiça.

O pedido de prisão preventiva foi deferido na noite de terça-feira pela desembargadora Mônica Sifuentes, do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região. Segundo o documento, Deborah, ao fingir ter problemas mentais, tenta “induzir” o Ministério Público e a Justiça ao erro e fere a “credibilidade” das instituições públicas.

A promotora Guerner é o braço do Ministério Público do DF no esquema de corrupção local, desmantelado em novembro de 2009 na Operação Caixa de Pandora. Ela e o colega Leonardo Bandarra, ex-procurador-geral (cargo que chefia os promotores locais), são acusados de cobrar propina do ex-governador José Roberto Arruda para garantir a proteção do Ministério Público ao seu governo.