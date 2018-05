Justiça condena empresas envolvidas no mensalão do DEM

Seis empresas terão de devolver R$ 240,8 milhões aos cofres públicos por contratos considerados irregulares, ligados ao esquema de corrupção conhecido como mensalão do DEM. O valor foi estipulado pela Justiça Federal do Distrito Federal, segundo reportagem desta quinta-feira, 8, da Folha de S.Paulo.

A sentença, do dia 24 de agosto, foi dada pela juíza Gislaine Reis e ainda cabe recurso. Foram citadas as empresas Linknet (R$ 79 milhões), Linkdata (R$ 50 milhões), Prodata (R$ 38 milhões), Conecta (R$ 36 milhões), Poliedro (R$ 35 milhões) e Brasil Telecom (R$ 2,8 milhões). As cinco primeiras foram citadas pelo delator do esquema, Durval Barbosa, na investigação. A juíza sustenta que as empresas não poderiam ter sido contratadas sem licitação. As empresas afirmaram que vão recorrer da decisão.