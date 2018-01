Justiça condena empresário acusado de manter funcionários em condição análoga à do trabalho escravo

Roldão Arruda

Na Bahia, a Justiça Federal condenou a quatro anos de prisão um empresário acusado de manter 30 trabalhadores, entre eles adolescentes e crianças, em condições análogas à do trabalho escravo. Ele já recorreu ao Tribunal Federal da 1.ª Região, em Brasília, e responde ao processo em liberdade.

De acordo com denúncia apresentada à Justiça pelo Ministério Público Federal, os trabalhadores eram obrigados a viver sem instalações sanitárias e água potável para consumo. Também tinham que contrair dívidas com o empregador para a obtenção de gêneros alimentícios – o que os impedia de receber o salário e, consequentemente, deixar a propriedade.

Já na primeira instância, após condenar o empresário, identificado apenas pelas iniciais B.P.M.F., o juiz decidiu substituir a pena de prisão por duas penas restritivas de direito: prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidades públicas por prazo idêntico ao da pena de reclusão; e pagamento da quantia de R$ 20 mil, a ser destinada a alguma entidade da área social.

O caso não é novo. Começou em 2006, após uma vistoria realizada pelo Ministério Público do Trabalho em propriedades da região do município de Barreiras, interior do Estado. Os trabalhadores foram encontrados escondidos em barracos de plástico, à beira de uma floresta.

A sentença de primeira instância, divulgada somente agora, é datada de 2009. O empresário recorreu e aguarda o resultado em liberdade.

Na sentença, o juiz federal disse que “restou incontestável a responsabilidade do réu, ficando evidente que o mesmo era o proprietário da fazenda, tendo autorizado a cata de milho, avalizado as compras no mercado e, ainda, a despeito de ter tomado o conhecimento das condições degradantes de trabalho no interior de sua propriedade, não se opôs, beneficiando-se do serviço que era prestado, sem pagamento de salários, criando uma dívida artificial aos trabalhadores que, por essa razão, se viam tolhidos a deixar o serviço”.