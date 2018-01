Justiça barra CPIs governistas na Assembleia de SP; PSDB vê interferência

Lilian Venturini, do estadão.com.br

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu liminar que suspende a instalação de quatro CPIs na Assembleia Legislativa de São Paulo. O desembargador Armando Toledo, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acatou o pedido feito pelo deputado Antonio Mentor (PT). Segundo o parlamentar, os requerimentos das CPIs não atendiam requisitos mínimos para justificar a instalação, prevista para ocorrer em sessão desta terça-feira, 19.

Entre as comissões suspensas está a CPI da Dentadura, que investigaria a contratação de serviços de implantes dentários. No despacho, concedido nessa segunda-feira, 18, o desembargador afirma que a suspensão fica mantida até que sejam enviadas informações sobre as comissões para, então, fazer nova avaliação da liminar.

As quatro comissões parlamentares de inquérito foram solicitadas pela bancada governista da Assembleia, como mostrou o Estado na última semana. Além da CPI da Dentadura, seriam instaladas nesta terça investigações sobre operadoras de TV a cabo, a qualidade do ensino superior privado e honorários dos médicos pagos pelas operadoras de serviços de saúde. A liminar suspende ainda a CPI que investigaria o consumo abusivo de álcool pelos cidadãos paulistas, já instalada.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para a oposição, as comissões seriam uma manobra governista para blindar o Executivo dos pedidos de CPIs feitos pelas legendas opositoras, entre eles o da cobrança de pedágios no Estado. No pedido da liminar, Mentor afirmou que as comissões causariam um “monopólio da investigação” na Casa. “[Elas] tem propósito claramente obstrutivo ao direito constitucionalmente garantido às minorias de investigar as ações daqueles que se ocupam da administração pública”, afirmou.

O deputado Orlando Morando (PSDB), líder tucano na Assembleia, lamentou a decisão judicial. “Fica clara uma interferência do Judiciário na Assembleia. As comissões tiveram o número mínimo de assinaturas e atendem ao regimento interno da Casa”, afirmou. Para Morando, é frágil o argumento de que a base governista usaria as CPIs para barrar outras comissões. “É um discurso vazio da oposição. O PT tenta descaracterizar, mas não se trata de instrumento para obstruir investigações”, disse. Ainda de acordo com o deputado, a presidência da Assembleia vai recorrer à decisão.

Veja também:

• Assembleia de SP vai ter ‘CPI da dentadura’

• Leia mais notícias de política

Texto alterado às 12h53 para atualização de informações