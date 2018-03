Justiça aceita ação contra Marta Suplicy por improbidade administrativa

Equipe AE

A ex-prefeita de São Paulo e candidata ao Senado pelo PT, Marta Suplicy, vai responder a ação civil por improbidade administrativa. A juíza Maria Gabriela Pavlópoulos Spaolonzi, da 13.ª Vara da Fazenda Pública, aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual sobre um contrato firmado sem licitação durante a gestão de Marta como prefeita (2001-2004). Além da petista, foram incluídos no processo o ex-secretário municipal de Infraestrutura Urbana Roberto Luiz Bortollo e a construtora Queiroz Galvão.

O MPE questiona o contrato firmado pela Prefeitura de São Paulo em 2002 para a construção de um piscinão no córrego do Aricanduva, zona leste da cidade. O MPE cita o Tribunal de Contas, que teria observado a ilegalidade dos trâmites para execução da obra, e pede a anulação do contrato e o ressarcimento dos valores aos cofres públicos. Os réus têm 15 dias para apresentar a defesa.