Juízes fazem paralisação de 24 horas nesta quarta-feira

Agência Brasil

Os juízes federais marcaram para esta quarta-feira, 27, paralisação de 24 horas como forma de protesto para cobrar, melhores condições de trabalho, reajuste de subsídio e equiparação de direitos com membros do Ministério Público. A manifestação foi aprovada por 83% dos integrantes da classe, em consulta realizada em março.

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), que lidera o movimento, informa que apesar da paralisação, as portas da Justiça estarão abertas, uma vez que os servidores não estarão em greve. A Ajufe informa ainda que, mesmo paralisados, os juízes poderão ser contactados para resolver questões urgentes.

Em Brasília, informa a Ajufe, a manifestação terá início às 10 horas da manhã de quarta feira com uma entrevista coletiva do presidente da entidade, Gabriel Wedy. À tarde haverá um debate com a participação dos presidentes dos sindicatos de juízes de Portugal, Espanha e Itália, que lideraram movimentos em defesa da independência do Judiciário em seus países. Em São Paulo está prevista uma manifestação à tarde, nas dependências do Fórum Pedro Lessa, na avenida Paulista.

Na segunda-feira, 25, o Conselho da Justiça Federal decidiu descontar o dia não trabalhado dos juízes federais que aderirem à paralisação. Em entrevista à rádio Estadão ESPN na manhã desta quarta, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, definiu a paralisação como um “equívoco”. “O movimento não traduz a importância do Poder Judiciário e o juiz é um agente político nesse poder”, considera.

(Com informações de O Estado de S. Paulo)

