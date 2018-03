Juiz prorroga prisão de seis e solta cinco acusados de fraudes em Campinas

Rose Mary de Souza, especial para o Estado

CAMPINAS – Atendendo ao pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o juiz da 3a. Vara Criminal Nelson Augusto Bernardes determinou a prorrogação por mais cinco dias as prisões temporária de seis dos onze acusados em fraudes na Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (Sanasa), de Campinas. Continuam presos o ex-diretor técnico entidade, Aurelio Cance Junior, o ex-diretor Controle Urbano da Prefeitura de Campinas, Ricardo Chimirri Candia, o ex-diretor comercial da Sanasa Marcelo Figueiredo, o empresário da Hidrax Gregório Wanderlei Cerveira, o empresário Luiz Arnaldo Pereira Mayer e o ex-conselheiro da Sanasa Valdir Carlos Boscato.

Veja Também:

Blitz petista pressiona procurador de São Paulo

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por outro lado, foram colocados em liberdade, após expirar a prisão temporária decretada na ultima sexta-feira, 20, os empresários Alfredo Antunes e Augusto Antunes, proprietários da Global Service, João Carlos Gutierrez, do consórcio Gutierrez, João Tomaz Pereira Junior, da Hidrax e Pedro Luiz Ibrahin Hlallack, da Consultora Camargo Correia.

De acordo com os promotores do Gaeco, a prorrogação da detenção dos seis envolvidos se faz necessária para dar continuidade aos depoimentos e acareações. Todos continuam ocupando uma única cela anexa ao segundo Distrito Policial, no bairro São Bernardo, em Campinas.

Os promotores do Gaeco ainda consideram foragidos nove pessoas: o vice prefeito Demétrio Vilagra (PT), que está em férias viajando na Espanha, e os ex-secretários, exonerados nesta terça-feira, 24, da prefeitura de Campinas, Carlos Henrique Pinto e Francisco de Lagos. E ainda os empresários Ivan Goretti de Deus, Mauricio de Paula Manduca, Emerson Geraldo de Oliveira, José Carlos Cepera, Gabriel Ibrahin Gutierrez e Dalton dos Santos Avancini.