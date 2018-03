Jucá reúne-se com líderes no Senado para discutir auxílio financeiro a Estados e municípios

Rosa Costa

BRASÍLIA – O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB/RR), reúne-se nesta terça-feira, 8, com os líderes do partidos para acertar a votação no Plenário da Medida Provisória 501, vigente desde setembro do ano passado. A MP, já aprovada pelos deputados e que chegou ao Senado dia 14 de dezembro, trata, entre outros pontos, da prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados e municípios no exercício de 2010, com o objetivo de fomentar as exportações do País. Além disso, modifica as condições que autorizam a concessão de subvenção econômica ao BNDES em operação de financiamento, ampliando sua atuação para energia e produtos destinados a exportação.

O líder lembra que a MP perde a validade no próximo dia 15. Daí a necessidade de aprová-la hoje no Plenário e de reencaminhá-la à Câmara dos Deputados, já que, segundo ele, o texto será modificado retirando matérias já aprovadas no final do ano, previstas na MP 497.

Na reunião de hoje os líderes também vão tentar chegar a um acordo sobre a indicação de presidentes paras as 11 comissões técnicas do Senado. A comissão mais cobiçada é a de infraestrutura, prevista – pela proporcionalidade – para o PSDB, terceira bancada na Casa, mas que também é disputada pelo PMDB e PT.

O ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, deverá participar da reunião.