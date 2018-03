Rosana de Cassia

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) deixou há pouco seu gabinete para participar da reunião de coordenação política, no Palácio do Planalto, com a presidente Dilma Rousseff e ministros. Jucá é relator do projeto do salário mínimo de R$ 545, aprovado pela Câmara. O projeto deve ser votado nesta quarta-feira, , no Senado.