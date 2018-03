Jucá aposta em apoio dos partidos aliados na votação do salário mínimo

Rosa Costa



Para líder do governo no Senado, votação é ‘teste importante’ para partidos. Foto: Dida Sampaio/AE – 15.06.2010

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB/RR), afirmou na manhã desta terça-feira, 8, que a votação da proposta que eleva o salário mínimo para R$ 545 é “um teste importante” para os partidos que apoiam a presidente Dilma Rousseff. Jucá disse estar convencido que todos esses partidos estarão unidos na defesa da proposta do governo. Ele declarou que, a exemplo do que ocorre com as centrais sindicais, todos os parlamentares gostariam de elevar ainda mais o valor do salário mínimo, mas que a mudança não pode ser feita de forma inconsequente. “A questão é elevar o valor do salário mínimo com estabilidade econômica, com responsabilidade fiscal e com uma ação consentânea com a economia do País”, disse.

O líder lembrou que entendimento existente baseia-se na elevação do mínimo pactuado na correção monetária, na inflação e mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores. “No caso de 2009, não houve crescimento do PIB. Então é a correção (que precisa valer). É esta a regra vigente”, declarou. Jucá prevê que no próximo ano, provavelmente haverá correção monetária entre 4,5% e 5%, mais o crescimento do PIB de 7,5% a 8%. “Portanto, será um reajuste bastante substancial”, disse. “A norma vale para todo momento. Estamos querendo manter o pacto que foi feito com as centrais sindicais”,declarou.