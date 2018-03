Serra lança blog com críticas ao governo federal e a Lula

Jair Stangler, do Estadão.com.br

Entrou no ar nesta segunda-feira, 9, o blog do ex-governador de São Paulo, José Serra (PSDB). No primeiro post, datado do domingo, 8, Serra faz apenas uma rápida apresentação do blog. Mas nos dois posts publicados nesta segunda, o candidato derrotado à Presidência da República em 2010 faz críticas ao governo federal e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No post ‘uma realidade pouco animadora’, o tucano inicia afirmando que “a maior necessidade no Brasil nos próximos dez anos é criar muitos empregos de boa qualidade, que proporcionem melhor padrão de vida para as famílias, mais acesso a bens materiais e culturais, mais saúde, mais futuro”.

Em seguida, Serra afirma que precisarão ser criados 20 milhões de novos cargos até 2021 e que houve saldo negativo de 800 mil empregos no último biênio.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Durante o mandato de Lula, graças ao seu talento de animador e à publicidade massiva, criou-se a impressão de que a era do crescimento dinâmico havia voltado para ficar. Impressão, infelizmente, sem fundamento”, acusa o tucano no texto.

O ex-governador cita ainda estudo de Reinaldo Gonçalves, para mostrar que “o desempenho da economia brasileira nos últimos oito anos foi inferior à média mundial, ocupando a 96ª posição no painel de 181 países. E, em matéria de PIB per capita, o país passou da 66ª posição para a 71ª posição”.

“Em termos de índice de desenvolvimento humano, o IDH, caímos de posição no cenário mundial, de 65ª em 2003 para 73ª em 2010. Isso tudo apesar de o Brasil desfrutar da maior fase de bonança externa já observada”, critica.

Serra diz ainda que Lula legou muitas travas ao crescimento do país, como alta carga tributária, alta taxa de juros e baixa taxa de investimento, gargalo na infra-estrutura e carências em Saneamento, Saúde e Educação.

“O novo governo promete que vai enfrentar os desafios, mas mostra falta de convicção e de rapidez, além de falta de prioridades”, acusa. “Minha torcida, como a de todo brasileiro, é para que as coisas deem certo, ou o prejuízo será, como já tem sido, coletivo. Para tanto, é preciso que se tomem as providências adequadas. Não é o que está em curso ainda, infelizmente”, conclui.

Política antidrogas

No outro post, “A prática desmente o discurso”, Serra critica a política antidrogas e de controle de fronteiras em curso no Brasil – um tema frequente durante sua campanha para a Presidência da REpública. “O governo diz que está combatendo a entrada de drogas no país. Esse é o discurso. E a realidade? Um relatório da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), referente ao Estado do Acre, detalha as dificuldades que eu mencionei no meu artigo ‘Armas de destruição em massa’. Sem recursos básicos nem efetivo suficiente na fronteira, a polícia não tem como conter a entrada da cocaína pelo Estado”, escreve.

Depois, Serra cita outros locais que mostram um “quadro de abandono em que se encontram dezenas de unidades e delegacias Brasil afora”. E acrescenta, ao final: “o Brasil não produz a matéria prima da cocaína, que vem dos países vizinhos. Com nossas fronteiras imensas, as mais desguarnecidas do mundo, sejamos claros: a única coisa que limita a entrada da droga é a capacidade de produção da Bolívia, da Colômbia e do Peru”.

O blog de José Serra ainda dá acesso a outras ferramentas virtuais usadas pelo tucano, como o Twitter, o Facebook, o Flickr e o Youtube. O blog também oferece links para artigos de Serra publicados em jornais do País. No entanto, nenhum desses links estava funcionando no momento da redação dessa nota. Serra também escreve para o ‘Estado de S.Paulo’ quinzenalmente, às quintas-feiras.