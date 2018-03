José Dirceu é estrela de seminário para executivos

André Mascarenhas

Figura que nunca perdeu a influência dentro do PT, o ex-ministro e deputado cassado José Dirceu debaterá, no próximo dia 1º, as perspectivas da economia brasileira no governo Dilma Rousseff com um publico formado, em sua maioria, por altos executivos. Também participam da mesa o ex-ministro da fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira, o diretor executivo de Asset Management do Itaú Unibanco, Demosthenes Madureira Pinho Neto, e o economista e presidente do Ipea, Marcio Pochmann.

O objetivo do seminário “Economia Brasileira: Oportunidades e Desafios”, de acordo com o organizador do evento, Armando Ourique, é dar subsídios para que os tomadores de decisão das grandes empresas possam fazer apostas com base nas perspectivas política e econômica. “Esse pessoal precisa saber como está o ambiente fora das empresas”, diz.

Ele destaca que, apesar do momento favorável e de otimismo, são grandes os desafios para que o Brasil se transforme num “país de classe média sólida e empreendedora”, como se comprometeu a presidente Dilma Rousseff em seu discurso de posse. Ourique cita como exemplos não apenas os obstáculos econômicos (déficit fiscal, inflação, juros e câmbio), mas também entraves políticos, com destaque para a necessidade das reformas política e do Estado.

“Neste momento, a questão política tem um impacto importante na tomada de decisões”, contextualiza Ourique, para quem a falta de racionalidade na administração do Estado ainda eleva o custo dos investimentos. Por isso, continua, a ideia do seminário é exatamente contrapor visões diferentes sobre o problema. “A grande sacada é colocar numa mesma mesa o ‘estigmatizado’ José Dirceu e o diretor do Itaú”, conclui.

